Haberler

Edirnespor'a harçlığını bağışlayan 12 yaşındaki Can Bartu, takıma destek çağrısında bulundu

Edirnespor'a harçlığını bağışlayan 12 yaşındaki Can Bartu, takıma destek çağrısında bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Maddi zorluklar içinde olan Edirnespor'a harçlığını bağışlayan 12 yaşındaki Can Bartu Kurtar, kulüp yönetiminin davetlisi olarak bir maçı izledi ve destek çağrısına yanıt verdi.

Maddi sıkıntılar yaşayan Edirnespor'a harçlığını bağışlayan 12 yaşındaki taraftar Can Bartu Kurtar, Çorluspor 1947 karşılaşmasını kulüp yönetiminin davetlisi olarak tribünden izledi.

Bahis soruşturmasında ceza alan 17 futbolcusu nedeniyle zor günler yaşayan TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Edirnespor'un çağrısına 500 lira olan harçlığını bağışlayarak destek olan 12 yaşındaki Can Bartu Kurtar, yönetim tarafından Çorluspor 1947 karşılaşmasına davet edildi.

Babası Tunay Kurtar ile birlikte maçın oynanacağı Tunca Spor Tesisleri'ne gelen taraftara, Edirnespor Başkanı Onur Yaren Ayaydın tarafından, isminin yazılı olduğu 22 numaralı forma hediye edildi.

Kurtar, AA muhabirine, Edirnespor'un büyük bir taraftarı olduğunu söyledi.

Babasının, kulüp için başlatılan yardım kampanyasına destek olduğunu öğrenince harçlığını bağışlamaya karar verdiğini belirten Ayaydın, "Ben de ağabeylerime, Edirnespor'a destek olmak istedim. İnşallah bu durumdan kurtulur biran önce Edirnespor. Onlara başarılar diliyorum. Edirne halkının Edirnespor'a yardım etmesini istiyorum. Benim de hedefim profesyonel futbolcu olup Edirnespor'da oynamak." dedi.

Kurtar'a teşekkür eden kulübün sportif direktörü Ahmet Erginler de Can'ın hareketinin Edirne'ye örnek olmasını dilediğini belirtti.

Edirnespor'a bir gencin sahip çıkmasının kendileri için önemli olduğunu ifade eden Erginler, "Bizim için çok önemliydi. Miktar önemli değil. Bizim yanımızda olması, harçlığını göndermesi bizi çok mutlu etti, hatta ağlattı. Umarım büyüklerimiz, Edirnespor'u sevenler bunu görürler ve Can'ın izinden yürürler." diye konuştu.

Kurtar'ın da seyrettiği karşılaşmayı Çorlu 1947 Spor Kulübü 5-0 kazandı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Spor
Fotoğrafın arkasından kriz çıktı! Erdoğan'la Putin yan yanayken, Şerif ayrı oturdu

Erdoğan'la Putin yan yanayken, o ilginç bir nedenle ayrı oturmuş
İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İşte İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih
Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu

Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş: Bunlar beni öldürecek

Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş
Ailesini katletti! Kusursuz planını komşunun bebeğine izlettiği video bozdu

Kusursuz katliam planını komşunun bebeğine izlettiği video bozdu
80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
Hadise sırt dekolteli elbisesiyle büyüledi! Herkes aynı şeyi söyledi

Sırt dekolteli elbisesiyle büyüledi! Herkes aynı şeyi söyledi
2 gün önce kaybolan kadının cansız bedeni çalılıkta bulundu

Günlerdir kayıp olan kadından acı haber geldi
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Rakamı görenler inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
Ahmet Çakar serbest bırakıldı! İşte ilk sözleri

Defalarca hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında son karar
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
DEM Parti İmralı heyetinden Bahçeli görüşmesi sonrası açıklama: Süreçte 2. aşamaya geçildi

Görüşme sonrası Buldan konuştu, Bahçeli "İmzamı atarım" dedi
Hastaneye kaldırılan ünlü komedyen Jeffrey Garcia'dan acı haber geldi

Hastaneye kaldırılmıştı! Ünlü komedyenden acı haber geldi
title