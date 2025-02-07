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Edirnespor'a Destek İçin Forma Açık Artırmaya Çıktı

Edirnespor'a Destek İçin Forma Açık Artırmaya Çıktı
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Edirne Valisi Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Edirnespor'a destek amacıyla açık artırmaya çıkarılan formayı 500 bin liraya satın alarak kulübün maddi zorluklarına katkıda bulundu. Sezer, takımın üst liglerde oynamayı hak ettiğini söyleyerek şehrin takıma sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer ile Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, zor günler geçiren Nesine 3. Lig 4. Grup temsilcisi Edirne spor'a destek için açık artırmaya çıkarılan formayı 500 bin liraya satın aldı.

Edirne spor'a maddi gelir sağlamak için kentteki bir tesiste yardımlaşma ve dayanışma etkinliği düzenlendi.

Edirne spor'un kenti tüm Türkiye'de temsil ettiğini belirten Sezer, yaptığı konuşmada, takımın daha üst liglerde mücadele etmeyi hak ettiğini dile getirdi. Kulübün son dönemlerde maddi zorluklar yaşadığını anımsatan Sezer, şunları söyledi:

"Futbol biraz bütçeyle dönen bir spor branşı. Dolayısıyla takımı desteklemeye ihtiyaç var. Her branş değerli ancak futbol her ilin gündeminde bir branş. Her yerde futbol konuşuluyor. Edirnespor'umuzun bulunduğu lig bile Edirne için az. Edirnespor'un daha üst liglerde oynaması lazım."

Sezer, tüm şehrin takıma sahip çıkması gerektiğini dile getirdi.

"Edirnespor'un ayakta kalması bizler için kıymetli"

Belediye Başkanı Akın ise ekonomik açıdan zor günler geçen takıma imkanlar ölçüsünde destek olmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Zor zamanlarda takımın başında kalan yönetim kuruluna ve kulübe destek olan Vali Sezer'e teşekkür eden Akın, "Edirnespor, Edirne'miz için önemli bir marka değeri. Edirnespor'un ayakta kalması bizler için kıymetli." diye konuştu.

Kulüp Başkanı Onur Yaren Ayayadın da takımın ligde kalması için çaba sarf ettiklerini ve kalan maçları en iyi şekilde tamamlayacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından kulübe destek amacıyla futbol topu ve forma açık artırmayla satıldı. Takımın sarı-kırmızılı forması, 222 bin lira bedelle açık artırmaya sunuldu. Sezer ve Akın toplamda 500 bin lira vererek formayı satın aldı. Futbol topu ise açık artırmada 150 bin lira bir iş insanı satıldı.

Futbolcular ve teknik heyet sözleşmeleri feshetmişti

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta yer alan Edirnespor'da futbolcular ve teknik heyet, alacakları ödenmeyince sözleşmelerini feshederek kentten ayrılmıştı. 17 futbolcunun sözleşme feshettiği Edirnespor, ligdeki 2 maçına 19 yaş altı futbolcularıyla çıkmıştı.

Yapılan olağanüstü kongrede başkan adayı çıkmayınca mevcut başkan Onur Yaren Ayaydın yeniden başkanlığa seçilmiş, transfer tahtasının açılmasıyla yeni oyuncular kulübe katılmıştı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Spor
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