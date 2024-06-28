Üye Girişi
Haberler

Edirne Meriç Nehri, Gençler Türkiye Kupası'na ev sahipliği yapacak

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de gerçekleştirilecek Gençler Türkiye Kupası ile Meriç Nehri, ilk resmi kürek müsabakasına ev sahipliği yapacak. Türkiye Kürek Federasyonu Genel Sekreteri Uğur Kılıç, parkurun uluslararası standartlarda ve Avrupa'nın önde gelen parkurlarından biri olacağını belirtti.

EDİRNE'nin önemli su kaynaklarından Meriç Nehri, 12-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek Gençler Türkiye Kupası'yla ilk resmi kürek müsabakasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Parkurun iskeletini oluşturacak tonozların nehre bırakılmasıyla hazırlıkların başladığını söyleyen Türkiye Kürek Federasyonu Genel Sekreteri Uğur Kılıç, "Türkiye'de hem ilk hem de Avrupa'da da önde gelen bir parkur olması planlanıyor" dedi.

Edirne'de eylül ayının ilk haftasında Avrupa Kürek Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Meriç Nehri'nde, ilk resmi müsabakalar 12-14 temmuz tarihleri arasında, Gençler Türkiye Kupası kürek yarışlarıyla başlayacak. Türkiye Kürek Federasyonu ile TED Edirne Koleji Kürek Kulübü işbirliğiyle düzenlenecek organizasyon öncesi, toplam 2 bin metreden oluşacak parkurun iskeletini oluşturacak tonozlar vinçli katamaran yardımıyla nehre bırakıldı.

"AVRUPA'NIN ÖNDE GELEN PARKURLARINDAN OLMASI PLANLANIYOR"

Türkiye Kürek Federasyonu Genel Sekreteri Uğur Kılıç, uzun süredir Meriç Nehri'nde resmi etkinlik yapmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Kılıç, "Bu parkurumuzun özelliği 2 bin metre olimpik bir parkur. Uluslararası standartlarda yapılacak. Müezzinoğlu Köprüsü'nden Karaağaç Köprüsü'ne doğru bir yarışma güzergahı olacak. Uluslararası standarttaki parkurlarından daha ekstra olarak aynı zamanda dokuz ve onuncu kulvarlı şekilde yapılacak. Normalde uluslararası standartta parkurlar altı kulvar yeterli olarak öngörülüyor ama biz burada alanın genişliğinden dolayı faydalanarak pozitife çevirdik bu işi ve 9 kulvarlık parkuru yaparak burada da Türkiye'de hem ilk hem de Avrupa'da da önde gelen bir parkur olması planlanıyor" dedi.

"OLİMPİYATLARDAN ÖNCE EDİRNE'DE KAMP YAPMAK İSTİYORLAR"

Uluslararası federasyonların da parkuru çok yakından takip ettiğini söyleyen Kılıç, "Olimpiyatlardan önce kısa bir zaman da olsa, buraya gelerek antrenman ve kamp yapmak istiyorlar. Tabii ki kürek 365 gün antrenman yapılan bir spor olduğu için olimpiyatlardan sonra da kendi ülkelerinde uygun şart bulunmayan ülkeler özellikle Ortadoğu'dan da çok talep var bize Türkiye'ye gelmek için. Buraya kampa gelecekler. İnşallah Edirne'miz hak ettiği değeri bundan sonra su sporlarına da sahip olarak kazanmış olacak. Yaşayan ve sürekli aktif olan bir parkurumuz olacak" diye konuştu.

"HAYALLERİMİZ GERÇEK OLDU"

TED Edirne Kürek Kulübü Başkanı Nesim İba da, 2020 yılından beri hazırlıkların sürdüğünü anlattı. İba, "Hayallerimiz gerçek oldu. Devletimizin, bakanlığımızın desteğiyle, federasyonumuzun desteğiyle. Biliyorsunuz önümüzdeki Eylül ayının ilk haftası Avrupa Kürek Şampiyonası, ondan sonraki hafta Balkan Kürek Şampiyonasına ev sahipliği yapacağız. Öncesinde de gördüğünüz platformlar artık gelmeye başladı. Bunlar Meriç Nehri'nde kurulacak olan kürek parkuru platformlarını hizalamak için, kurmak için bize yardımcı olacak aletler. 12-14 temmuz arası Gençler Türkiye Şampiyonası olacak Meriç Nehri'nde. Bununla ilgili şu anda çalışmalar son sürat devam etmekte" şeklinde konuştu.

"DÜNYA ŞAMPİYONASINA DA EV SAHİPLİĞİ YAPMAK İSTİYORUZ"

Edirne'nin, Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir uluslararası parkuru olduğunu söyleyen İba, "Cumhuriyet tarihinde ilk defa uluslararası bir parkurumuz oldu. Yurt içi şampiyonaları Sapanca'da, Haliç'te yapılıyor ama uluslararası şampiyona ilk defa yapılıyor. Yani cumhuriyet tarihinde ilk defa bir uluslararası şampiyonaya ev sahipliği yapacağız Eylül ayının ilk haftası ve ikinci haftası. Akabinde milli takım artık kamplarını burada yapacak. Diğer takımlar kamplarını burada yapacak. Artık burası resmi bir saha oldu. Sonrasında da temennimiz dünya şampiyonasına ev sahipliği yapmak istiyoruz. Bununla ilgili federasyon başkanımızın vizyonuna inancımız tam, ekibinin vizyonuna inancımız tam. Uluslararası camiayla da münasebetlerin ve ilişkilerin çok iyi olduğunu biliyoruz. Onun da desteğiyle umuyorum ki önümüzdeki yıl burada dünya şampiyonasına ev sahipliği yapmak için adımlar atılmaya başlanacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Kupası Meriç Nehri Uğur Kılıç Türkiye Edirne Uluslararası Spor Güncel Haberler

Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

 İddialar için, 'Hayırlı olur' demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı

İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı

 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS'de Türkiye 1'incisi oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS'de Türkiye 1'incisi oldu

Bakmadan Geçme

Copa America hangi kanalda, saat kaçta, CANLI - ŞİFRESİZ nasıl izlenir #9917 #129300 #127942 Hangi bakanlar istifa etti, hangi bakanlar değişecek? Şuayip Birinci kimdir? Şuayip Birinci kaç yaşında, nereli, doktor mu? Fahrettin Koca'nın yerine kim gelecek? Milli Eğitim Bakanı değişecek mi, SON DAKİKA? Vedat Işıkhan istifa mı edecek? Vedat Işıkhan istifa etti mi? Yılmaz Tunç istifa mı edecek? Yılmaz Tunç istifa etti mi? 29 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? HSK atama kararnamesi 29 Haziran Cuma yayınlandı! Hakim ve Savcılar atama kararları PDF indir, OKU! ?? Yusuf Tekin istifa mı edecek? MEB Bakanı Yusuf Tekin istifa etti mi?mde 29 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 29 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 29 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 29 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 29 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 29 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 29 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 29 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi!
Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek

Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title