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Edirne Jandarma Komutanlığı Keşan-Enez yolunda dron destekli denetim gerçekleştirdi

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Edirne Jandarma Komutanlığı trafik jandarması ekipleri, Keşan-Enez yolunda dron destekli denetim gerçekleştirdi. Trafik kazalarının önlenmesine yönelik kontrol ve denetimlerini sürdüren trafik jandarması, Keşan - Enez yolu Siğilli köyü mevkisinde dron destekli denetim yaptı. Kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı. Denetim ve kontrollerin süreceği belirtildi.

Edirne Jandarma Komutanlığı trafik jandarması ekipleri, Keşan-Enez yolunda dron destekli denetim gerçekleştirdi.

Trafik kazalarının önlenmesine yönelik kontrol ve denetimlerini sürdüren trafik jandarması, Keşan - Enez yolu Siğilli köyü mevkisinde dron destekli denetim yaptı.

Kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Denetim ve kontrollerin süreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Spor

Edirne Jandarma Komutanlığı Keşan Güvenlik Trafik Spor Haberler

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