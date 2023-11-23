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Edirne Jandarma Komutanlığı Keşan-Enez yolunda dron destekli denetim gerçekleştirdi

Edirne Jandarma Komutanlığı trafik jandarması ekipleri, Keşan-Enez yolunda dron destekli denetim gerçekleştirdi. Trafik kazalarının önlenmesine yönelik kontrol ve denetimlerini sürdüren trafik jandarması, Keşan - Enez yolu Siğilli köyü mevkisinde dron destekli denetim yaptı. Kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı. Denetim ve kontrollerin süreceği belirtildi.