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Edirne'de Veteranlar Balkan Masa Tenisi Şampiyonası 230 sporcuyla başladı.

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Edirne'de Veteranlar Balkan Masa Tenisi Şampiyonası 230 sporcuyla başladı.
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Türkiye Masa Tenisi Federasyonu ve Balkan Masa Tenisi Birliğince Edirne Spor Salonu'nda düzenlenen Veteranlar Balkan Masa Tenisi Şampiyonası, 11 ülkeden 230 sporcuyla başladı. Açılışın ardından kadınlar tekler müsabakaları yapılırken şampiyona 1 Kasım Pazar günü sona erecek.

Veteranlar Balkan Masa Tenisi Şampiyonası, Edirne'de başladı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu ve Balkan Masa Tenisi Birliğince Edirne Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, açılış seremonisinin ardından kadınlarda tekler müsabakaları yapıldı.

Federasyon başkanı Kerim Koç, AA muhabirine, şampiyonaya 11 ülkeden 230 sporcunun katıldığını söyledi.

Dünyada gelişen veteran organizasyonlarına Türkiye'nin de ayak uydurduğunu belirten Koç, "Biz de birçok veteran organizasyonu düzenliyoruz. Türkiye, 2028 Veteranlar Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Geçtiğimiz yıllarda hem ferdi hem takımlarda Veteranlar Türkiye Şampiyonası'nı düzenledik. Önümüzdeki sezon da veteranlar ligini kurmayı hedefliyoruz. Emektarlarımız, masa tenisi için gecelerini gündüzlerine katıyor. Biz de federasyon olarak yanlarında duruyoruz." diye konuştu.

Açılış programına Edirne Vali Yardımcısı Önder Coşğun ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak da katıldı.

Şampiyona, 1 Kasım Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA
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