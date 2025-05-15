Edirne'de Üniversite Sporları Judo Şampiyonası Düzenlendi

Edirne'de Üniversite Sporları Judo Şampiyonası Düzenlendi
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Trakya Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen şampiyonada Salihli'den milli judocular Abdülkadir Atılgan Türkiye 2'ncisi, Mehmet Emin Çolakçivi ise Türkiye 3'üncüsü oldu.

Trakya Üniversitesinin ev sahipliğinde Edirne'de düzenlenen Üniversite Sporları Türkiye Judo Şampiyonası'nda Manisa'nın Salihli ilçesinin milli judocularından Abdülkadir Atılgan Türkiye 2'ncisi, Mehmet Emin Çolakçivi Türkiye 3'üncüsü oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca, Trakya Üniversitesi 75. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 33 üniversiteden 239 sporcu katıldı. Şampiyonada Salihlili milli judoculardan Abdülkadir Atılgan 81 kiloda Türkiye 2'ncisi olurken, Mehmet Emin Çolakçivi ise +100 kiloda Türkiye 3'üncüsü oldu. Atılgan ve Çolakçivi, madalyalarını düzenlenen törenle aldı.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, milli judocular Atılgan ve Çolakçivi'yi tebrik edip, başarılarının devamını diledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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