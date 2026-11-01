Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Edirne'de sona eren Veteranlar Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda 230 sporcu yarıştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'de sona eren Veteranlar Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda 230 sporcu yarıştı Haber Videosunu İzle
Edirne'de sona eren Veteranlar Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda 230 sporcu yarıştı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'deki Veteranlar Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda 11 ülkeden 230 sporcu 40, 50, 55, 60, 65, 70 ve 75 yaş kategorilerinde mücadele etti. Dereceye girenlere kupa ve madalya verilirken Başkan Kerim Koç, organizasyonun 2028 dünya şampiyonası için ön deneme olduğunu söyledi.

Veteranlar Balkan Masa Tenisi Şampiyonası Edirne'de sona erdi.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu ve Balkan Masa Tenisi Birliğince Edirne Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada 11 ülkeden 230 sporcu 40, 50, 55, 60, 65, 70 ve 75 yaş kategorilerinde mücadele etti.

Kategorilerinde dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları törenle verildi.

Federasyon başkanı Kerim Koç, AA muhabirine, organizasyonun başarıyla tamamlandığını söyledi.

Şampiyonada heyecanlı karşılaşmaların yapıldığını aktaran Koç, "Ülkemizden de yurt dışından da şampiyonlar var. Dostluk ve kardeşlik içinde başarıyla şampiyonayı sonlandırdık. Ülkemizden çok ciddi katılım var, teveccüh var. Veteranlarda 2028'de dünya şampiyonasına ev sahipliği yapacağız. Bu organizasyon bunun ön denemesi oldu. Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz destekleri için." diye konuştu.

Kaynak: AA
Bu haber 27 sitede yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'ye gidiyor! Hedef 15 milyar dolar

Erdoğan'dan o ülkeye sürpriz ziyaret! Hedef 15 milyar dolar
Fenerbahçe'de kırmızı alarm! Aziz Yıldırım, 2 teknik adamla acil görüşme yaptı

İki teknik adamla acil görüşme gerçekleştirildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın için korkutan senaryo! Ünlü ekonomist rakam vererek açıkladı

Kimse bunu beklemiyordu! Altın için korkutan senaryo
Liverpool maçında oynayabilecek mi? Greenwood'un son durumu belli oldu

Liverpool maçında oynayabilecek mi? Greenwood'dan haber var
Cadılar Bayramı partisinde görenler şaşkına döndü: Heidi Klum’un kostümü bu kez dev bir el

Bu dev elin içinde ünlü bir manken var!
Thomas Reis, Trabzonspor tarihine geçti

Onlarca kişinin yapamadığını 5 maçta yaptı
Fren yerine gaza bastı, 3 metreden bahçeye düştü! Alkollü sürücüye ceza yağdı

Ölümden döndü, cezadan kurtulamadı! Dehşet anları kamerada
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Korkunç kazanın ardından geriye bu görüntüler kaldı! Bilanço ağır
Emir Sarıgül'den babası ve Özgür Özel hakkında '350 bin dolar' iddiası: Aracına koydu

Oğul Sarıgül'den Özel'i yakacak ek ifade! Babasının adını da verdi