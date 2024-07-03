A Milli Futbol Takımı Avusturya'yı yenerek çeyrek finale çıktı

A Milli Futbol Takımı'nın Leipzig Stadyumu'nda Avusturya ile oynadığı maçı çok sayıda Edirneli, Şehit Astsubay Ömer Halis Demir 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı'nda kurulan dev ekrandan izledi. Merih Demiral'ın attığı goller ile 2-1 biten maçın bitiş düdüğüyle, binlerce vatandaş hep birlikte sevinç yaşadı. Edirneliler, marşlar söyleyerek millilerin zaferini kutlarken, bazı vatandaşlar da araçlarıyla zafer turu attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor