Edirne'de Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale çıkan isimler belli oldu

Edirne'de devam eden 662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık güreşlerinde finale çıkan isimler İsmail Balaban ve Yusuf Can Zeybek oldu. İki güreşçi, finalde Türkiye'nin başpehlivanı olmak için mücadele edecek.

Edirne'de devam eden 662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık güreşlerinde finale çıkan iki isim 652 ve 655'inci Kırkpınar Güreşleri şampiyonu İsmail Balaban ile genç isim Yusuf Can Zeybek oldu. < Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda son gün güreşlerinde final güreşleri tüm boylarda devam ediyor. UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ndeki tarihi organizasyonda Türkiye'nin başpehlivanının belirleneceği baş kategorisinde de finale çıkan iki isim belli oldu. Finale 652 ve 655'inci Kırkpınar Güreşleri'nin başpehlivanı 'sarı fırtına' lakaplı İsmail Balaban ve Yusuf Can Zeybek isimlerini yazdırdı.