Üye Girişi
Haberler

Edirne'de düzenlenen Avrupa Kürek Şampiyonası sona erdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası sona erdi. Türkiye Kürek Milli Takımı, 12 kategoride 35 sporcuyla madalya kazanmak için ter döktü. Şampiyonada Türkiye, 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası sona erdi.

Organizasyonun son gününde sporcular, yarı final ve final müsabakalarında mücadele etti.

Şampiyonaya rekor katılım sağlayan Türkiye Kürek Milli Takımı, 12 kategoride 35 sporcuyla madalya kazanmak için ter döktü.

Milli sporculardan Halil Kaan Köroğlu, Cevdet Ali Mutlu ve çiftlerde Simla Suay Alıncı ile Irmak Fertuğ, şampiyonada altın madalya kazandı. Türkiye ayrıca 2 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Dereceye giren sporculara madalyalarını Edirne Valisi Yunus Sezer, Avrupa Kürek Federasyonu Başkanı Annamarie Phelps, Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk ve Organizasyon Tertip Komitesi Başkanı Nesim İba verdi.

Nesim İba'ya özel ödül

Ödül töreninde ayrıca Organizasyon Tertip Komitesi Başkanı Nesim İba da ödüllendirildi.

Avrupa Kürek Federasyonunca beğenilen organizasyonları düzenleyenler için verilen nadir ödüllerden "Onur ödülü" İba'ya takdim edildi.

İba, ödülünü Avrupa Kürek Federasyonu Başkanı Annamarie Phelps'ten aldı.

Ertürk: "Bugüne kadar aldığımız madalyaların iki katı madalya aldık"

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, milli takımın organizasyonda çok başarılı bir performans sergilediğini söyledi.

Beklentilerin üzerinde bir başarı elde ettiklerini belirten Ertürk, "Tarihimizde en çok madalya aldığımız Avrupa Şampiyonası bu oldu. Bugüne kadar aldığımız madalyaların iki katı madalya aldık. Pırlanta gibi bir çağ geliyor ve inşallah ileride daha büyük yarışlarda, olimpiyatlarda bu çocuklar tekrar madalyalar alacak. Organizasyonla ilgili Avrupa'dan çok fazla olumlu yorumlar aldık. Aday olduğumuz her yarışı bundan sonra alabiliriz diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Spor

Meriç Nehri Türkiye edirne Güncel Gümüş Spor

Diyarbakır'da Narin Güran soruşturması kapsamında 21 kişi gözaltına alındı

Narin Güran soruşturmasında çok sayıda gözaltı var

 İletişim Başkanı Altun duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin Güran talimatı

 Didem Arslan'dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun

Aileyle defalarca görüşen Didem Arslan'dan çok konuşulacak tespit
Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından Destici'den idam çağrısı: İbreti alem için sallandıracaksın

Siyasetçilerden ilk idam çağrısı geldi: İbreti alem için sallandıracaksın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef eleme adayları kim? 8 Eylül Pazar bugün kim potada kim var? Masterchef kim elendi? 8 Eylül Pazar Masterchef'te bu akşam kim elendi? Kim Milyoner Olmak İster OKtay Kaynarca kimdir? Kim Milyoner Olmak İster sunucusu değişti mi, Kim Milyoner Olmak İster sunucusu kim oldu? Kenan İmirzalıoğlu neden yok, nerede, neden bıraktı, hasta mı, geri dönecek mi? Müjdemi İsterim filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Müjdemi İsterim filmi ne zaman, nerede çekildi? 7. Koğuştaki Mucize filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? 7. Koğuştaki Mucize filmi ne zaman, nerede çekildi? Kandahar filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kandahar filmi ne zaman, nerede çekildi? Cehennem Melekleri filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cehennem Melekleri filmi ne zaman, nerede çekildi? Zor Ölüm 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Zor Ölüm 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? Yeraltı Canavarı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yeraltı Canavarı filmi ne zaman, nerede çekildi?
title