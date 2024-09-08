Edirne'de düzenlenen Avrupa Kürek Şampiyonası sona erdi

Edirne'de Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası sona erdi.

Organizasyonun son gününde sporcular, yarı final ve final müsabakalarında mücadele etti.

Şampiyonaya rekor katılım sağlayan Türkiye Kürek Milli Takımı, 12 kategoride 35 sporcuyla madalya kazanmak için ter döktü.

Milli sporculardan Halil Kaan Köroğlu, Cevdet Ali Mutlu ve çiftlerde Simla Suay Alıncı ile Irmak Fertuğ, şampiyonada altın madalya kazandı. Türkiye ayrıca 2 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Dereceye giren sporculara madalyalarını Edirne Valisi Yunus Sezer, Avrupa Kürek Federasyonu Başkanı Annamarie Phelps, Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk ve Organizasyon Tertip Komitesi Başkanı Nesim İba verdi.

Nesim İba'ya özel ödül

Ödül töreninde ayrıca Organizasyon Tertip Komitesi Başkanı Nesim İba da ödüllendirildi.

Avrupa Kürek Federasyonunca beğenilen organizasyonları düzenleyenler için verilen nadir ödüllerden "Onur ödülü" İba'ya takdim edildi.

İba, ödülünü Avrupa Kürek Federasyonu Başkanı Annamarie Phelps'ten aldı.

Ertürk: "Bugüne kadar aldığımız madalyaların iki katı madalya aldık"

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, milli takımın organizasyonda çok başarılı bir performans sergilediğini söyledi.

Beklentilerin üzerinde bir başarı elde ettiklerini belirten Ertürk, "Tarihimizde en çok madalya aldığımız Avrupa Şampiyonası bu oldu. Bugüne kadar aldığımız madalyaların iki katı madalya aldık. Pırlanta gibi bir çağ geliyor ve inşallah ileride daha büyük yarışlarda, olimpiyatlarda bu çocuklar tekrar madalyalar alacak. Organizasyonla ilgili Avrupa'dan çok fazla olumlu yorumlar aldık. Aday olduğumuz her yarışı bundan sonra alabiliriz diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.