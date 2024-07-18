Edirne'de Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası Başladı

Edirne'de 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası, 23 ülkeden 1100 sporcunun katılımıyla başladı.

Edirne'de 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanlar anısına düzenlenen 7'inci Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası başladı. 24 Temmuz'a kadar sürecek şampiyonaya Afganistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Çin, Filistin, Gürcistan, Irak, İran, Kazakistan, Libya, Mısır, Özbekistan, Romanya, Sırbistan, Suriye, Suudi Arabistan, Tunus, Türkiye, Türkmenistan, Yemen ve Hollanda'dan yaklaşık 1100 sporcunun katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sporcuların geçiş töreni yapıldı.

YUNUS SEZER: BU ALANDA YAPILMIŞ EN BÜYÜK ETKİNLİKLERDEN BİR TANESİ

Edirne Valisi Yunus Sezer, 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nın bugüne kadar yapılan en büyük etkinlik olduğunun altını çizdi. Vali Sezer, "Bu sene 7'incisi düzenlenen bu etkinlik hem 15 Temmuz şehitlerimizi hem de Gazze'deki şu anda büyük bir zorluk içerisinde bulunan zulüm altında bulunan Gazze'li kardeşlerimizi atfedilmiş durumda. Bu manada da gerçekten çok önemli. Emeği geçen federasyon ekiplerimize, başkanıma teşekkür ediyorum. Gençlik Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bugün bizim komşu illerimiz, komşu ilçelerimizden de misafirlerimiz var. Bunlar da Balkan Şehirleri Edirne Platformu ile beraber federasyonumuzun işbirliğiyle burada bulunuyorlar. Bu manada da bizim açımızdan çok önemli. Burada hangi ülkeden, hangi dinden, hangi dinden olursa olsun sporun ortak dilinde buluşan tüm sporcularımız kutluyoruz. Hepsine başarılar diliyorum. Tekrar Edirne'mize, güzel ilimize hoş geldiniz. Umarım bu müsabakalar, bu etkinlikler artarak devam eder. Bu etkinlik kapsamında Edirne'de 1100 sporcuyu misafir ediyoruz. Bu da bugüne kadar herhalde bu alanda yapılmış en büyük etkinliklerden bir tanesi. Umarım bundan sonra da bu etkinliklere devam edelim" dedi.

Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Akyüz, şampiyonaya Türkiye'nin öncülük ettiğini belirterek, Balkan ülkelerine yakın olması nedeniyle Edirne'nin tercih edildiğini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından Wushu Kung Fu sporcuları gölge dövüş tekniğiyle gösteri düzenledi.