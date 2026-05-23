Haberler

Visca'dan Trabzonspor'a gözyaşlarıyla veda

Visca'dan Trabzonspor'a gözyaşlarıyla veda
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor'da 5 yıl forma giyen Edin Visca, yayımladığı duygusal mesajla bordo-mavili kulübe veda etti. Şampiyonluk anılarından geçirdiği zorlu ameliyatlara kadar birçok anısını paylaşan Bosnalı futbolcu, 'İyi ki Trabzonspor'a geldim' dedi.

TRABZONSPOR'un tecrübeli futbolcusu Edin Visca, bordo-mavili kulübe yayımladığı duygusal mesajla veda etti. Trabzonspor'da geçirdiği yılları unutamayacağını belirten Bosnalı futbolcu, "İyi ki Trabzonspor'a geldim. Burada gerçekten bir Trabzonsporlu gibi hissettim" dedi.

Trabzonspor'da 5 yıl forma giyen Edin Visca, yayımladığı veda mesajıyla bordo-mavili camiaya teşekkür etti. Şampiyonluk sezonundan yaşadığı sakatlıklara kadar birçok unutulmaz anısını anlatan Visca, Trabzonspor'da geçirdiği dönemin kariyerinin en özel süreçlerinden biri olduğunu söyledi.

Trabzonspor ile yaşadığı şampiyonluğun hayatındaki en unutulmaz anlardan biri olduğunu ifade eden Visca, "Hem üzgünlük hem mutluluk hissediyorum. 5 yıl boyunca burada hep beraber neler yaşadık. Öncelikle harika bir yıl geçirdik. Şampiyonluk yaşadık. O maçları, stattaki atmosferi şimdi tek tek hatırlıyorum" ifadelerini kullandı.

'TRABZONSPOR GERÇEKTEN FARKLI BİR CAMİA'

Bordo-mavili kulüpte çok özel duygular yaşadığını dile getiren Visca, "Bir süre sonra Trabzonspor'un gerçekten farklı bir camia olduğunu fark ettim. Burada herkesin sıcaklığını çok iyi hissettim. Taraftarlar, çalışanlar, yöneticiler ve başkanlar her zaman yanımda oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.

'ÜÇ ZOR AMELİYAT GEÇİRDİM'

Trabzonspor kariyerinde zorlu süreçler de yaşadığını anlatan deneyimli futbolcu, "Burada üç zor ameliyat geçirdim. Ama bu kulüp beni hiçbir zaman yalnız bırakmadı. O yüzden 'İyi ki Trabzonspor'a geldim' diyorum. Gerçekten böyle hissediyorum" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMA TEK TEK ANLATACAĞIM'

Trabzonspor'da yaşadığı anıları çocuklarına anlatacağını söyleyen Visca, "Çocuklarım büyüyünce burada yaşadığımız her şeyi tek tek anlatacağım. Futbol hayatı belki de bunun için var. O tarihi geceleri, atmosferi ve taraftarın sevgisini hiçbir zaman unutmayacağım" ifadelerini kullandı.

'BU KADAR ZOR VEDA OLACAĞINI DÜŞÜNMEDİM'

Veda konuşmasının son bölümünde duygusal anlar yaşayan Visca, "Bu kadar zor bir veda olacağını düşünmemiştim. Burada gerçekten bir Trabzonsporlu gibi hissettim kendimi. İyi ki bu şehre geldim, iyi ki her şeyi beraber yaşadık. Herkesi seviyorum. Nasip olursa bir gün tekrar karşılaşacağız" dedi.

Veda mesajı sırasında duygusal anlar yaşayan Visca, konuşmasının sonunda gözyaşlarını tutamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP Kurultayı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı

CHP Kurultayı soruşturmasında çok sayıda tutuklama
CHP’de ortak bildiri toplantısında büyük kriz, Ahmet Akın imza atmadı

CHP'de bildiri çatlağı! O başkan imza atmadı, toplantıyı terk etti
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Bağcılar'da gizemli ölüm: Haber alınamayan mağaza sahibi otomobilinin bagajında ölü bulundu

Bağcılar'da esrarengiz ölüm! Kendi aracının bagajında bulundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı

Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı
Türk futbolunun önemli kulüplerinden Altınordu devrediliyor

Türk futbolunun önemli kulüplerinden biriydi! Satışa konuldu
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

Kılıçdaroğlu kameralar önünde partililere söz verdi
Mahmut Uslu'dan teknik direktör açıklaması: Yabancı ve Türk 2-3 alternatifimiz var

Herkes Aykut Kocaman tek aday derken... Büyük sürpriz duyuruldu

Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı

Böyle bir denklemde ne yapacak? Erbakan, tarafını açıkça belli etti
Beklentilerin çok uzağında! Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek

Kulislerden sızan zam iddiası milyonları üzecek
Selde evladını kaybeden annenin feryadı yürek yaktı: Sana gitme dedim

Annenin feryadı yürekleri dağladı: Ben sana gitme dedim oğlum