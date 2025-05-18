Edin Dzeko Sezonun 21. Gölyle Fenerbahçe'yi Şampiyonluğa Yaklaştırdı

Edin Dzeko Sezonun 21. Gölyle Fenerbahçe'yi Şampiyonluğa Yaklaştırdı
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Fenerbahçe, Eyüpspor'u 2-1 yenerken takım kaptanı Edin Dzeko, 21. golünü atarak dikkat çekti. Dzeko, bu sezon ligde 14. kez rakip fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe'nin takım kaptanı Edin Dzeko, Eyüpspor filelerini havalandırarak bu sezonki 21. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor'u konuk ederken sahadan 2-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe'nin 2. golünü atan Edin Dzeko, bu sezon ligde 14. kez gol sevinci yaşadı. Karşılaşmanın 84. dakikasında hızlı gelişen atakta topla buluşan Dzeko, rakibinden sıyrılarak ceza sahasına girdi ve kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Bu sezon ligde 23'ü ilk 11 olmak üzere 34 mücadelede sahaya çıkan Dzeko, sezonun ilk yarısında takımını taşırken, ligin ikinci yarısında ise suskun kaldı. Dzeko, Kadıköy'de son olarak 13 Şubat'ta oynanan Anderlecht müsabakasında gole imza atmıştı.

Deneyimli futbolcunun UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 3 golü bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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