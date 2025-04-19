Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılıyor! Yeni adresine çok şaşıracaksınız

Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki golcüsü Edin Dzeko ile sözleşme yenileyip yenileyemeyeceği belirsizliğini korurken, Boşnak forvetin yeni adresiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE SÖZLŞEME YENİLEMEYECEK

TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Edin Dzeko ile sözleşme yenilemeyecek. Temmuz 2023'te Inter ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra sarı-lacivertlilere bedelsiz transfer olan Dzeko'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

YENİ ADRESİ HIRVATİSTAN

Edin Dzeko'nun yeni sezondaki adresinin ise Hırvat ekibi Hajduk Split olacağı iddia edildi. Dzeko'nun Hırvatistan'da bir otelinin olduğu da belirtildi.

DZEKO'NUN SEZON PERFORMANSI

Edin Dzeko, bu sezon tüm kulvarlarda Fenerbahçe formasıyla 47 maça çıktı. Tecrübeli golcü, bu karşılaşmalarda 19 gol ve 7 asistlik performansıyla 26 gole direkt katkı yaptı.