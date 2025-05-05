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Edin Dzeko'dan sürpriz paylaşım! Herkesin kafasını karıştırdı

Edin Dzeko'dan sürpriz paylaşım! Herkesin kafasını karıştırdı
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Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Edin Dzeko, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Dzeko yaptığı paylaşımda, "Kendinizi her zaman çözümün bir parçası olarak geliştirin, problemin değil." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe forması giyen Bosna Hersekli golcü oyuncu Edin Dzeko'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

KAFALARI KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

39 yaşındaki golcü oyuncu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Kendinizi her zaman çözümün bir parçası olarak geliştirin, problemin değil." ifadelerini kullandı.Dzeko'nun bu paylaşımı, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, bu sözlerin ne için yazıldığı taraftarlar arasında büyük merak uyandırdı.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 50 maça çıkan Edin Dzeko, bu maçlarda 20 gol attı ve 8 asist yaptı. Dzeko'nun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Fenerbahçe'nin Dzeko ile gelecek sezon devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.

İşte Dzeko'nun o paylaşımı;

Edin Dzeko'dan sürpriz açıklama! Herkesin kafasını karıştırdı

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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