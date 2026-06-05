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Bosnalı forvet Dzeko, Dünya Kupası'nın 40'lar kulübünde

Bosnalı forvet Dzeko, Dünya Kupası'nın 40'lar kulübünde
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Eski Fenerbahçeli Edin Dzeko, Bosna-Hersek kadrosuna seçilerek Dünya Kupası'nda 40 yaş ve üzerinde forma giyecek oyuncular arasına katılmaya hazırlanıyor.

Eski Manchester City ve Fenerbahçe forveti Edin Dzeko, Bosna-Hersek kadrosuna seçilmesinin ardından, Dünya Kupası'nda 40 yaş ve üzerinde forma giyen seçkin oyuncular listesine katılmaya hazırlanıyor.

Kamerunlu forvet Roger Milla, 1994 turnuvasında forma giyip gol atarak 40 yaşından sonra Dünya Kupası'nda oynayan kaleciler dışındaki tek oyuncuydu.

Ayrıca altı kaleci de bu listede yer alıyor: 2018 Dünya Kupası'nda 45 yaşında olan Mısırlı Essam el Hadary, Eski Galatasaraylı file bekçisi Kolombiyalı Faryd Mondragon, Kuzey İrlandalı Pat Jennings, İngiliz Peter Shilton, İtalyan Dino Zoff ve Tunuslu Ali Boumnijel.

Kırk yaşındaki Luka Modric ve 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun da Hırvatistan ve Portekiz için forma giymesi bekleniyor.

Tam 148 milli maç tecrübesine sahip Dzeko, eleme turlarının H Grubu'ndaki sekiz maçından yedisinde ve play-off'lardaki yarı final ve final maçlarında da forma giydi.

Yarı finalde Galler'e karşı kazanılan maçta 73. uluslararası golünü attı.

Dünya Kupası'na ikinci kez katılacak Bosna, B Grubu'nda Kanada, Katar ve İsviçre ile birlikte yer alıyor.

Bosna Hersek Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Nikola Vasilj (St Pauli), Martin Zlomislic (Rijeka), Osman Hadzikic (Slaven Belupo)

Defans: Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Dedic (Benfica), Nihad Mujakic (Gaziantep), Nikola Katic (Schalke 04), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Stjepan Radeljic (Rijeka), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria), Nidal Celik (Lens)

Orta saha: Amir Hadziahmetovic (Hull City), Ivan Sunjic (Pafos), Ivan Basic (Astana), Dzenis Burnic (Karlsruher SC), Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Benjamin Tahirovic (Brondby), Amar Memic (Viktoria Plzen), Armin Gigovic (Young Boys), Kerim Alajbegovic (RB Salzburg), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven)

Forvet: Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Haris Tabakovic (Borussia Moenchengladbach), Edin Dzeko (Schalke 04)

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.

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