Ederson kalesini gole kapadı, Brezilya 2 golle kazandı

Ederson kalesini gole kapadı, Brezilya 2 golle kazandı
Güncelleme:
Fenerbahçeli Ederson'un kaleyi koruduğu maçta Brezilya, hazırlık maçında Galatasaraylı Ismail Jakobs'un formasını giydiği Senegal'i 2-0 mağlup etti.

  • Brezilya, Senegal'i 2-0 yendi.
  • Brezilya'nın golleri 28. dakikada Estevao ve 35. dakikada Casemiro tarafından atıldı.
  • Brezilya'nın bir sonraki maçı Tunus ile, Senegal'in ise Kenya ile olacak.

Hazırlık maçında Brezilya ile Senegal karşı karşıya geldi. Londra'da bulunan Emirates Stadyumu'nda oynanan maçı Brezilya 2-0'lık skorla kazandı.

BREZİLYA RAHAT KAZANDI

Brezilya'ya galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Estevao ve 35. dakikada Casemiro kaydetti. Brezilya'da Fenerbahçeli Ederson, Senegal'de Galatasaraylı Ismail Jakobs maça ilk 11'de başladı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Brezilya, bir sonraki maçında Tunus ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Senegal, hazırlık maçında Kenya ile birbirine rakip olacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
