Ederson'un yerine çağrılan kaleciden eşi benzeri görülmemiş yanıt

Fenerbahçe kalecisi Ederson'un sakatlığı, sadece sarı-lacivertli ekibi değil, Brezilya Milli Takımı'nı da etkiledi.

EDERSON'UN YERİNE DAVET EDİLDİ

Antrenmanda arka adalesinden sakatlanan ve 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan tecrübeli file bekçisinin yerine, Nottingham Forest kalecisi John Victor milli takıma davet edildi.

İLK MİLLİ HEYECAN, ŞOKLA BAŞLADI

Kariyerinde ilk kez Brezilya A Milli Takımı'na çağrılan 29 yaşındaki Victor, gelen mesajı görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Victor, ESPN'e yaptığı açıklamada Brezilya Milli Takımı Genel Menajeri Sergi Dimas'tan gelen mesajı okuduğunda bunun bir dolandırıcılık olabileceğini düşündüğünü belirterek "Benim için eşsiz ve harika bir duyguydu. Maça gidiyordum ve otobüste haberi aldım. Şok oldum. Şaka olduğunu düşündüm. Sergio Dimas'ın numarası bende yoktu. Pasaportumu istediler ve ben de 'Vay canına, bu bir dolandırıcılık olabilir mi?' dedim." diye konuştu.

"HENÜZ KAVRAYAMADIM"

Brezilya Milli Takımı'nda yer almanın kendisi için büyük bir onur olduğunu söyleyen Victor, "Henüz tam kavrayamadım. Burada olmak inanılmaz bir his. Tanrı'ya çok şükretmeliyim" ifadelerini kullandı.