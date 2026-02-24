Ederson'un eşinden "Gidin" tepkilerine bomba yanıt
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından sosyal medyada dikkat çeken bir diyalog yaşandı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ
Bir kullanıcı, kaleci Ederson'un eşi Lais Moraes'in daha önce yaptığı bir paylaşımın altına "Kocana söyle gidin kulüpten, gidin" yorumunu yazdı.
EMOJİLİ CEVAP
Lais Moraes ise bu yoruma "tamam" anlamı taşıyan emojilerle karşılık verdi. Yanıt kısa sürede sosyal medyada yayılırken, taraftarlar arasında farklı yorumlara neden oldu. Kulüp cephesinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.