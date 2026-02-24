Haberler

Ederson'un eşinden "Gidin" tepkilerine bomba yanıt

Ederson'un eşinden 'Gidin' tepkilerine bomba yanıt
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından kaleci Ederson'un eşi Lais Moraes'in sosyal medya paylaşımına bir kullanıcının "Kocana söyle gidin kulüpten, gidin" yorumuna emojilerle yanıt vermesi gündem oldu.

  • Bir sosyal medya kullanıcısı, kaleci Ederson'un eşi Lais Moraes'in paylaşımına 'Kocana söyle gidin kulüpten, gidin' yorumunu yazdı.
  • Lais Moraes, yoruma 'tamam' anlamı taşıyan emojilerle yanıt verdi.
  • Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından bu diyalog sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından sosyal medyada dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Bir kullanıcı, kaleci Ederson'un eşi Lais Moraes'in daha önce yaptığı bir paylaşımın altına "Kocana söyle gidin kulüpten, gidin" yorumunu yazdı.

EMOJİLİ CEVAP

Lais Moraes ise bu yoruma "tamam" anlamı taşıyan emojilerle karşılık verdi. Yanıt kısa sürede sosyal medyada yayılırken, taraftarlar arasında farklı yorumlara neden oldu. Kulüp cephesinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ederson'un eşinden 'Gidin' tepkilerine bomba yanıt

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hollanda'da Rob Jetten dönemi! Ülkenin ilk eşcinsel başbakanı oldu

Ülkenin ilk eşcinsel başbakanı oldu
İsmail Yüksek'ten tepki: İki maçta da 10 kişi kalan takımdan gol yedik

Maç sonunda olay tepki
Türkiye'nin en zengin kadını değişti! 700 milyon dolarlık kayıp

Türkiye'nin en zengin kadını değişti! 700 milyon dolarlık kayıp
Samsun'a 2,3 milyar TL'lik dev proje! 3 ilçenin birden kaderini değiştirecek

O ilimizde 3 ilçenin birden kaderini değiştirecek dev proje
Hollanda'da Rob Jetten dönemi! Ülkenin ilk eşcinsel başbakanı oldu

Ülkenin ilk eşcinsel başbakanı oldu
Gülseren Ceylan, Instagram'da abonelik sistemini aktif etti

Tesettüre girdiğini açıklamıştı! Yeni kararı bambaşka
Süleyman Soylu ve Özgür Özel arasındaki davada karar bozuldu

Soylu-Özel davasında karar bozuldu! Faiziyle birlikte ödeyecek