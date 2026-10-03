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Eda Savcıgil, 32 kilometrelik Catalina Kanalı'nı iki rekorla tamamladı

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Eda Savcıgil, 32 kilometrelik Catalina Kanalı'nı iki rekorla tamamladı
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İzmirli ultramaraton yüzücüsü Eda Savcıgil, Okyanus Yedilisi'nin ilk ayağı Catalina Kanalı'nı 10 saat 27 dakikada iki rekorla tamamladı. 32 kilometrelik parkuru geçen 18 yaşındaki sporcu, bunu başaran en hızlı kadın yüzücü ve en genç Türk sporcu unvanlarını kazandı.

İZMİRLİ ultramaraton yüzücüsü Eda Savcıgil (18), Okyanus Yedilisi'nin ilki ayağı olarak seçtiği Catalina Kanalı'nı iki rekorla tamamladı. Genç sporcu, Santa Catalina Adası - Kaliforniya arasındaki 32 kilometrelik Catalina parkurunu 10 saat 27 dakikada tamamlayarak bunu başaran en hızlı kadın yüzücü ve en genç Türk sporcu unvanlarını elde etti. Genç yüzücüye eşlik eden teknede antrenörler Egor Tropenano ve Okyanus Yedilisi'ni tamamlayan ilk Türk sporcu da olan Bengisu Avcı ile sporcunun babası Ayhan Savcıgil yer alırken, kanocu John Trevino ve iki hakem de geçiş boyunca yüzüşe eşlik etti. 1 Ekim gecesinde başlayan parkur 2 Ekim sabahında sona erdi.

Bu yıl 2-8 Mart'ta Finlandiya'da düzenlenen Buz Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 100 metre kurbağalamada bronz madalya alarak dünya üçüncüsü olan, 13 Haziran'da ise İtalya'da Capri - Napoli yarışının 28 kilometrelik Vesuvius parkurunu 9 saatte yüzerek bunu başaran ilk Türk unvanını elde eden ve genel klasman şampiyonu olan Eda Savcıgil, Okyanus Yedilisi'nin ikinci parkuru olarak bu ay içerisinde Hawaii'de O'ahu ile Molokai adaları arasındaki Molokai Kanalı'nı geçmeyi hedefliyor. Yaklaşık 42 kilometrelik bu etap dünyanın en zorlu açık yüzme rotalarından biri olarak gösteriliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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