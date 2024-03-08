Eda Erdem'in heykel açılışında konuşan Federasyon Başkanı Üstündağ'dan olay gaf! Ali Koç şaşkınlığı yüzüne yansıdı

Fenerbahçe ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar'ın Ülker Stadyumu önündeki heykelinin açılış töreni 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel yapıldı. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın gafı törene damga vururken Ali Koç'un bakışları dikkat çekti.

"EDA ERDEM ADAM GİBİ ADAM"

Törenin açılış konuşmasında kürsüye çıkan Üstündağ, milli voleybolcu Eda Erdem için "Eda Erdem denince kaptan gibi kaptan, adam gibi adam ve Türkiye'nin gururu olan Eda'nın bu güzel heykelinin açılışında sizlerle birlikte olmaktan, voleybol camiası adına gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. Bir Eda kolay yetişmiyor. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Türkiye Voleybol Federasyonu bütün paydaşlar için vardır. Voleybolu Avrupa'da ve dünyada en iyi yere getirmek için gayret sarf eden sistemdir. Bu özel günde bir voleybolcunun heykelinin açıldığı günde, bu özel günü bize yaşatan, Türk voleybolunda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Seninle gurur duyuyoruz Edacım, iyi ki varsın. Ali başkana da bu düşüncesi için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Üstündağ'ın gafının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Eda Erdem'in şaşkınlığı yüzüne yansıdı. Gaf karşısında tepkisiz kalamayan Ali Koç, bakışları ise olay oldu.