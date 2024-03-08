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Eda Erdem'in heykel açılışında konuşan Federasyon Başkanı Üstündağ'dan olay gaf! Ali Koç şaşkınlığı yüzüne yansıdı

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Milli voleybolcu Eda Erdem'in Ülker Stadyumu önündeki heykelinin açılış töreni yapıldı. Törende konuşan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Eda Erdem denince kaptan gibi kaptan, adam gibi adam" gafında bulununca Ali Koç'un şaşkınlığı yüzüne yansıdı.

Fenerbahçe ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar'ın Ülker Stadyumu önündeki heykelinin açılış töreni 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel yapıldı. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın gafı törene damga vururken Ali Koç'un bakışları dikkat çekti.

"EDA ERDEM ADAM GİBİ ADAM"

Törenin açılış konuşmasında kürsüye çıkan Üstündağ, milli voleybolcu Eda Erdem için "Eda Erdem denince kaptan gibi kaptan, adam gibi adam ve Türkiye'nin gururu olan Eda'nın bu güzel heykelinin açılışında sizlerle birlikte olmaktan, voleybol camiası adına gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. Bir Eda kolay yetişmiyor. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Türkiye Voleybol Federasyonu bütün paydaşlar için vardır. Voleybolu Avrupa'da ve dünyada en iyi yere getirmek için gayret sarf eden sistemdir. Bu özel günde bir voleybolcunun heykelinin açıldığı günde, bu özel günü bize yaşatan, Türk voleybolunda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Seninle gurur duyuyoruz Edacım, iyi ki varsın. Ali başkana da bu düşüncesi için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Üstündağ'ın gafının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Eda Erdem'in şaşkınlığı yüzüne yansıdı. Gaf karşısında tepkisiz kalamayan Ali Koç, bakışları ise olay oldu.

Eda Erdem'in heykel açılışında konuşan Federasyon Başkanı Üstündağ'dan olay gaf! Ali Koç şaşkınlığı yüzüne yansıdı

Eda Erdem'in heykel açılışında konuşan Federasyon Başkanı Üstündağ'dan olay gaf! Ali Koç şaşkınlığı yüzüne yansıdı

Eda Erdem'in heykel açılışında konuşan Federasyon Başkanı Üstündağ'dan olay gaf! Ali Koç şaşkınlığı yüzüne yansıdı

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Spor

Eda Erdem Ali Koç Kadın Spor Haberler

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Yorumlar (5)

VATANSEVER:

Artık adam lafını kaldırıp çöpe atmalıyız. Kadınlarımızı incitiyor. İnsan kelimesi kullanmak daha doğru ve birleştirici olacaktır.

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Burak Karadağ:

İnsan kalmadı ki!

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bekir Kizildemir:

Heykel den belli zaten, Adam gibi adam

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Sadece Kul:

O çıkıntıya çok uğraştın mı heykeltraş dayı, ne düşündün orayı yaparken Allasen.

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Yakup Aktemur:

Heykel olmamış gibi

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