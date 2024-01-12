Eczacıbaşı Dynavit, Yasemin Şahin'i transfer etti

Eczacıbaşı Dynavit, son olarak Çukurova Belediyesi Spor Kulübü'nde forma giyen Yasemin Şahin'i renklerine bağladı.

Eczacıbaşı Dynavit, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Turuncu-beyazlılar, son olarak Çukurova Belediyesi Spor Kulübü'nde oynayan Yasemin Şahin'i renkleirne bağladı. Transferle ilgili görüşlerini aktaran Yasemin Şahin, "Sezonun geri kalan kısmında Eczacıbaşı Spor Kulübü'ne ve takıma dahil olduğum için mutlu ve heyecanlıyım. Hedeflerimiz doğrultusunda mücadeleye dahil olup katkı sağlamak istiyorum. Hepimiz için başarılı bir sezon dilerim" dedi. - İSTANBUL