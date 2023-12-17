Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Türk finalinde Vakıfbank'ı 25-23, 25-23 ve Tie Break'te 15-9 setleriyle 3-2 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank'ı 3-2 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu

Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın finalinde VakıfBank ile Eczacıbaşı karşı karşıya geldi. Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank'ı 3-2 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

TARİHİNDE 3. KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDULAR

Türk finalinde ilk seti VakıfBank 25-19 kazanarak 1-0 öne geçti. Ardından üst üste iki seti de 25-23 kazanan Eczacıbaşı Dynavit durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü seti 25-23 kazanan VakıfBank durumu tekrardan eşitledi ve maçı Tie Break'e götürdü. Tie Break'i 15-9 önde bitiren Eczacıbaşı, 3. kez Dünya şampiyonu oldu.

Eczacıbaşı'nda Hande Baladın 2 blok, 1 ace ve 20 sayı ile mücadeleyi tamamlarken, Tijana Boskovic ise 1 blok, 2 ace ve 28 sayı ile sahada yer aldı.