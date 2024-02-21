Eczacıbaşı Dynavit, Savino Del Bene Scandicci'yi mağlup etti
2024 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk turunda Eczacıbaşı Dynavit, Savino Del Bene Scandicci'yi 3-2 yenerek avantaj sağladı.
2024 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk tur karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği İtalyan temsilcisi Savino Del Bene Scandicci'yi 23-25, 25-21, 24-26, 25-17, 15-10'luk set skorlarıyla 3-2 mağlup ederek çeyrek final ilk maçında avantajı yakaladı.
Salon: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu
Hakemler: Bernard Valentar (Polonya), Koen Luts (Belçika)
Eczacıbaşı Dynavit: Gray, Beyza, Boskovic, Hande, Jack-Kısal, Elif, Simge (L), Voronkova, Naz, Stevanovic
Savino Del Bene Volley: Herbots, da Silva, Antropova, Zhu, Nwakalor, Ognjenovic, Parrocchiale (L), Diop, Ruddins, Di Lulio, Villani
Setler: 23-25, 25-21, 24-26, 15-10
Süre: 137 dakika (32,30,34,26,15) - İSTANBUL