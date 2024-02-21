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Eczacıbaşı Dynavit, Savino Del Bene Scandicci'yi mağlup etti

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2024 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk turunda Eczacıbaşı Dynavit, Savino Del Bene Scandicci'yi 3-2 yenerek avantaj sağladı.

2024 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk tur karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği İtalyan temsilcisi Savino Del Bene Scandicci'yi 23-25, 25-21, 24-26, 25-17, 15-10'luk set skorlarıyla 3-2 mağlup ederek çeyrek final ilk maçında avantajı yakaladı.

Salon: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

Hakemler: Bernard Valentar (Polonya), Koen Luts (Belçika)

Eczacıbaşı Dynavit: Gray, Beyza, Boskovic, Hande, Jack-Kısal, Elif, Simge (L), Voronkova, Naz, Stevanovic

Savino Del Bene Volley: Herbots, da Silva, Antropova, Zhu, Nwakalor, Ognjenovic, Parrocchiale (L), Diop, Ruddins, Di Lulio, Villani

Setler: 23-25, 25-21, 24-26, 15-10

Süre: 137 dakika (32,30,34,26,15) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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