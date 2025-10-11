Haberler

Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru'yu Ağırlayacak

Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru'yu Ağırlayacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Kuzeyboru ile karşılaşacak. Maç, 12 Ekim Pazar günü saat 15.00'te yeni evinde oynanacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında yeni evinde Kuzeyboru'yu konuk edecek. Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden turuncu beyazlı ekip, günü tek idmanla tamamladı.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru ile karşılaşacak. Turuncu-beyazlıların yeni evinde oynanancak karşılaşma 12 Ekim Pazar günü, saat 15.00'de başlayacak.

Karşılaşma, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Cemevi Külliyesi bugün açılıyor! Bahçeli'nin katılıp katılmayacağı ise belirsiz

Dev eser bugün hizmete açılıyor! Bahçeli'nin ne yapacağı merak konusu
Büyük sürpriz! İşte Fatih Terim'in başına geçeceği takım

Büyük sürpriz! İşte başına geçeceği takım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibinde ayrılık

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibinde deprem
Büyük sürpriz! İşte Fatih Terim'in başına geçeceği takım

Büyük sürpriz! İşte başına geçeceği takım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.