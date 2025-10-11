Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru'yu Ağırlayacak

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında yeni evinde Kuzeyboru'yu konuk edecek. Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden turuncu beyazlı ekip, günü tek idmanla tamamladı.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru ile karşılaşacak. Turuncu-beyazlıların yeni evinde oynanancak karşılaşma 12 Ekim Pazar günü, saat 15.00'de başlayacak.

Karşılaşma, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak. - İSTANBUL