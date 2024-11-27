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Eczacıbaşı Dynavit, Fransa'da Levallois'u 3-0 Yenerek Galip Geldi

Eczacıbaşı Dynavit, Fransa'da Levallois'u 3-0 Yenerek Galip Geldi
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2025 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda yer alan Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Fransa'nın Levallois Paris Saint-Cloud takımını 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın setleri 25-27, 22-25, 21-24 şeklinde sonuçlandı.

2025 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Fransa temsilcisi Levallois Paris Saint-Cloud'u 3-0 mağlup ederek Fransa'dan galibiyetle ayrıldı.

Salon: Palais des Sports Marcel- Cerdan

Hakemler: Tudor Pop (Romanya), David Fuentes Fernandez (İspanya)

Paris Saint-Cloud: Tkachenko, Becker, Cugno, Murek, Meyer, Morello, Biemel

Eczacıbaşı Dynavit: Jack-Kısal, Elif, Gray, Rettke, Nicoletti, Hande, Aybüke (L), Boskovic, Naz, Yaprak, Beyza

Setler: 25-27, 22-25, 21-24

Süre: 97 dakika (32, 32, 23) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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