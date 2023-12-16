Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finale çıktı
FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı final mücadelesinde temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit, Dentil Praia'yı 3-1 mağlup etti finale çıktı.
2023 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı final maçında Brezilya takımı Dentil Praia'yı 3-1 yenen Eczacıbaşı Dynavit finale yükseldi.
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Eczacıbaşı finalde VakıfBank-Tianjin Bohai Bank maçının galibiyle oynayacak. Bugün TSİ ile 14.30'da başlayacak maçta VakıfBank, Çin temsilcisini yenmesi halinde FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde tarihte ilk kez iki Türk takımı kozlarını paylaşacak.
- Salon; Dragon Sports Center
- Hakemler; Sonja Simonovska (Karadğa), Ziling Wang (Çin)
- ECZACIBAŞI DYNAVİT; Hande, Jack, Naz, Voronkova, Stevanovic, Boskovic, Simge (L) (Yaprak, Elif, Gray, Beyza, Defne, Czyrnianska)
- DENTİL PRAİA; Kasiely, Adenizia, Claudia, Kuznetsova, Lorena, Tainara, Natália (L), Suelen (L) (Monique, Rabadzhieva, Naiane, Milka, Priscila)
- Setler; 25-16, 25-12, 25-27, 25-22
- Süre; 78 dakika