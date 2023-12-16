Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finale çıktı

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı final mücadelesinde temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit, Dentil Praia'yı 3-1 mağlup etti finale çıktı.

2023 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı final maçında Brezilya takımı Dentil Praia'yı 3-1 yenen Eczacıbaşı Dynavit finale yükseldi.

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Eczacıbaşı finalde VakıfBank-Tianjin Bohai Bank maçının galibiyle oynayacak. Bugün TSİ ile 14.30'da başlayacak maçta VakıfBank, Çin temsilcisini yenmesi halinde FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde tarihte ilk kez iki Türk takımı kozlarını paylaşacak.