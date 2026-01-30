Haberler

Elazığlı sporcu U16 milli takım kampında

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ecrin Kehya, 30 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek U16 Hentbol Milli Takım Kampı'na davet edilerek önemli bir başarıya imza attı.

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ecrin Kehya, 30 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek olan U16 Hentbol Milli Takım Kampı'na davet edildi. Türkiye'nin farklı illerinden seçilen başarılı sporcuların katılımıyla gerçekleştirilecek olan kamp, U16 Milli Takımının gelecek kadrosunun oluşturulması açısından büyük önem taşıyor. Genç yaşına rağmen sergilediği performansla dikkat çeken sporcu Ecrin Kehya, disiplini, çalışma azmi ve oyun içerisindeki uyumuyla öne çıkmakta olup milli takım kampına davet edilmesi spor kariyeri adına önemli bir adım.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "İlimiz spor altyapısında elde edilen başarılar, antrenörlerimizin özverili çalışmaları ve sporcularımızın gayretiyle her geçen gün artmaktadır. Herhangi bir transfer gerçekleştirilmeden, tamamen öz kaynaklarımızla ve kendi altyapımızdan yetiştirdiğimiz sporcularımızın milli takım kampına davet edilmesi bizleri fazlasıyla gururlandırmaktadır. Sporcumuz Ecrin Kehya'nın U16 Hentbol Milli Takım Kampı'na davet edilmesi, Elazığ'ın spor alanındaki gelişiminin somut bir göstergesidir" denildi. - ELAZIĞ

