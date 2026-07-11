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Ebubekir Gür, Avrupa ikincisi

Ebubekir Gür, Avrupa ikincisi
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Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen U20 Avrupa Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda milli sporcu Ebubekir Gür, finalde Rus rakibine yenilerek gümüş madalya elde etti.

U20 Avrupa Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda Ebubekir Gür, gümüş madalya kazandı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen U20 Avrupa Şampiyonası'na Ermeni Sasha Petrosyan karşısında 14-10 öndeyken aldığı tuş galibiyetiyle başlayan Ebubekir Gür, çeyrek finalde Macar Karoly Barath'ı 7-4 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Gürcü Giorgi Tsuriashvili'yi 11-0 teknik üstünlükle geçen milli sporcu, adını finale yazdırdı. Final müsabakasında U20 Dünya Şampiyonu Rus sporcu Magomed Saliakh Ozdamirov ile karşılaşan Ebubekir Gür, mücadeleden mağlup ayrılarak, Avrupa ikincisi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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