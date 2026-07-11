Ebubekir Gür, Avrupa ikincisi

U20 Avrupa Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda Ebubekir Gür, gümüş madalya kazandı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen U20 Avrupa Şampiyonası'na Ermeni Sasha Petrosyan karşısında 14-10 öndeyken aldığı tuş galibiyetiyle başlayan Ebubekir Gür, çeyrek finalde Macar Karoly Barath'ı 7-4 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Gürcü Giorgi Tsuriashvili'yi 11-0 teknik üstünlükle geçen milli sporcu, adını finale yazdırdı. Final müsabakasında U20 Dünya Şampiyonu Rus sporcu Magomed Saliakh Ozdamirov ile karşılaşan Ebubekir Gür, mücadeleden mağlup ayrılarak, Avrupa ikincisi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı