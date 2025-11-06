Ebru Acer, VIRTUS Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

MISIR'ın Kahire kentinde düzenlenen VIRTUS Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'nda milli sporcu Ebru Acer, kadınlar ferdi kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Mısır'ın Kahire kentinde devam eden şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Paris Paralimpik Oyunları bronz madalya sahibi Ebru Acer, finalde Rusya'dan NPA Elena Prokofeva ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Acer, rakibine 3-2'lik skorla mağlup olarak 2'nci sırada tamamladı. Acer böylece, kadınlar ferdi kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu.

BAŞKAN BİROL AYDIN: ÖZEL SPORCULARIMIZ TARİH YAZMAYA DEVAM EDİYOR

VIRTUS Dünya Masa Tenisi Şampiyonasını yakından takip eden Federasyon Başkanı Birol Aydın yaptığı açıklamada; "2025 Yılında özel sporcularımız tarih yazmaya devam ediyor, katıldığımız her şampiyonada özel sporcularımız kürsüde yer alıyor, ülkemizi başarıyla temsil ediyorlar, Mısır'da devam eden Dünya Masa Tenisi Şampiyonasında tarihi madalyalar kazanıyoruz. Cumhuriyet tarihimizde ilk defa Otizmli Özel Sporcumuz Enes Burç Bronz Madalya kazanarak Dünya 3'üncüsü oldu. Bugün ise Paris Paralimpik Oyunlarında tarihimizde ilk Bronz Madalya kazanan Özel Sporcumuz Ebru Acer, Gümüş Madalya kazanarak ülkemizi başarıyla temsil etmiştir. Bu başarılarda büyük pay sahibi olan başta ailemizi, antrenörü Bülent Baran'ı, Teknik Kurul Başkanı Sevinç Sert Lahna'yı, Teknik Kurul Üyeleri Fatma Yütük'ü, Kemal Yaşkafa'yı ve Fizyoterapist Bensu Söğüt Kazancı'yı tebrik ediyorum. Özel Sporcularımıza desteklerini esirgemeyen Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak'a, Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya'ya, Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Veli Ozan Çakır'a, Spor Teşkilatımıza, Yol arkadaşlarıma ve Özel Sporcular Ailemize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.