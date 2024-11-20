Üye Girişi
Haberler

Ebrar Karakurt'un yeni takımı belli oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Ligi takımlarından Lokomotiv Kaliningrad forması giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un gelecek sezon Türkiye'ye döneceği ve Eczacıbaşı Dynavit'te forma giyeceği iddia edildi.

Rusya Ligi takımlarından Lokomotiv Kaliningrad forması giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

ECZACIBAŞI DYNAVIT FORMASI GİYEBİLİR

Voleybol Magazin sitesinde yer alan habere göre, şu anda Rusya Ligi takımlarından Lokomotiv Kaliningrad'da oynayan Karakurt'un, gelecek sezon Türkiye'ye dönerek Eczacıbaşı Dynavit'te forma giyebileceği öne sürüldü.

EBRAR'IN KARİYERİ

Karakurt, VakıfBank altyapısından yetişti. Milli voleybolcu daha öncesinde; Balıkesir DSİ, Bursa Bahçeşehir Anadolu Lisesi, Bursa Büyükşehir Belediyespor, VakıfBank A takımı, Türk Hava Yolları ve Igor Gorgonzola Novara kulüplerinde forma giydi.

Ebrar Karakurt'un yeni takımı belli oldu
Kaynak: Haberler.com / Spor
MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, CHP'li heyete yaptığı sunumun içeriği belli oldu

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, CHP'li heyete yaptığı sunumun içeriği belli oldu

 'Öldür çocuğu' ifadesiyle kan dondurmuştu! Sanıklar arasındaki özel ilişki duruşmada ifşa oldu

Sanıklar arasındaki özel ilişki duruşmada ifşa oldu

 MHP'de istifa depremi: Üç milletvekilinin istifası istendi

MHP'de üç milletvekilinin istifası kabul edildi
İsrail, Suriye'yi vurdu: 36 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var

İsrail, Türkiye'nin yanı başındaki ülkeyi vurdu! 36 ölü, çok sayıda yaralı var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hasan Basri Sönmez kimdir? Hasan Basri Sönmez MHP'den enden istifa etti? MHP istifa eden vekiller kim? Annem Ankara Hasan kimdir? Annem Ankara Zuhal kimdir? Annem Ankara oyuncuları kim? Annem Ankara karakterleri kim? Wolfsburg Galatasaray CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Wolfsburg GS maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Annem Ankara konusu ne? Annem Ankara 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 20-21 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.