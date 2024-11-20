Ebrar Karakurt'un yeni takımı belli oldu
Rusya Ligi takımlarından Lokomotiv Kaliningrad forması giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un gelecek sezon Türkiye'ye döneceği ve Eczacıbaşı Dynavit'te forma giyeceği iddia edildi.
Rusya Ligi takımlarından Lokomotiv Kaliningrad forması giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
ECZACIBAŞI DYNAVIT FORMASI GİYEBİLİR
Voleybol Magazin sitesinde yer alan habere göre, şu anda Rusya Ligi takımlarından Lokomotiv Kaliningrad'da oynayan Karakurt'un, gelecek sezon Türkiye'ye dönerek Eczacıbaşı Dynavit'te forma giyebileceği öne sürüldü.
EBRAR'IN KARİYERİ
Karakurt, VakıfBank altyapısından yetişti. Milli voleybolcu daha öncesinde; Balıkesir DSİ, Bursa Bahçeşehir Anadolu Lisesi, Bursa Büyükşehir Belediyespor, VakıfBank A takımı, Türk Hava Yolları ve Igor Gorgonzola Novara kulüplerinde forma giydi.