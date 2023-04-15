Ebrar Karakurt'tan İstanbul'da hayatını kaybeden voleybolcu takım arkadaşına veda: Keşke bir kez daha sarılabilseydim

Ebrar Karakurt, Igor Gorgonzola Novara'da forma giyen takım arkadaşı Julia Ituma'nın İstanbul'da otel camından düşerek hayatını kaybetmesi sonrası paylaşımda bulundu. Ituma'ya veda eden Karakurt, "Aşkım Titu. Keşke sana bir kez daha sarılabilseydim. Her zaman kalbimde olacaksın. Huzur içinde uyu." ifadelerini kullandı.