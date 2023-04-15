Ebrar Karakurt'tan İstanbul'da hayatını kaybeden voleybolcu takım arkadaşına veda: Keşke bir kez daha sarılabilseydim
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Ebrar Karakurt, Igor Gorgonzola Novara'da forma giyen takım arkadaşı Julia Ituma'nın İstanbul'da otel camından düşerek hayatını kaybetmesi sonrası paylaşımda bulundu. Ituma'ya veda eden Karakurt, "Aşkım Titu. Keşke sana bir kez daha sarılabilseydim. Her zaman kalbimde olacaksın. Huzur içinde uyu." ifadelerini kullandı.
İstanbul'da kaldığı otelin 6. katından düşerek hayatını kaybeden İtalyan voleybolcu Julia Ituma için takım arkadaşı Ebrar Karakurt paylaşım yaptı.
"HUZUR İÇİNDE UYU"
Ebrar Karakurt sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Aşkım Titu. Keşke sana bir kez daha sarılabilseydim. Her zaman kalbimde olacaksın. Huzur içinde uyu." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında dün akşam Eczacıbaşı Dynavit'in konuğu olan İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'nın 18 yaşındaki oyuncusu Julia Ituma, maçın ardından konakladıkları otelin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Ituma'nın cenazesi sabaha karşı 05.30 sıralarında otelin önünde bulundu.
Ebrar Karakurt'un paylaşımı: