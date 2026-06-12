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Karantinayı tamamlayan Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Dünya Kupası için ABD'ye geldi

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Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı, Ebola karantinasını tamamlayarak 2026 FIFA Dünya Kupası için ABD'ye geldi. Takım, K Grubu'nda Portekiz, Kolombiya ve Özbekistan ile mücadele edecek.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı, Ebola karantinasını tamamlamasının ardından 2026 FIFA Dünya Kupası için ABD'ye geldi.

Ülkelerindeki Ebola salgını nedeniyle uygulanan 21 günlük zorunlu karantina sürecini tamamlayan takım kafilesi ABD'nin Houston şehrine ulaştı.

ABD makamlarının şart koştuğu karantina sürecini hazırlık kampını yaptığı Belçika'da geçiren Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı, Paris aktarmalı uçuşla ülkeye giriş yaptı.

K Grubu'nda yer alan Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Portekiz, Kolombiya ve Özbekistan ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
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