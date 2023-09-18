E.Y Sivasspor, MKE Ankaragücü'ne mağlup oldu
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında E.Y Sivasspor, konuk ettiği MKE Ankaragücü'ne 3-1 mağlup oldu. Maçta yaşanan önemli dakikalar ve gol detayları haberde yer alıyor.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında E.Y Sivasspor, konuk ettiği MKE Ankaragücü'ne 3-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada Emrah Başsan'ın serbest vuruşunda ceza sahası sol çaprazında bulunan Caner Osmanpaşa kafası ile dokundu. Top direkten döndü.
55. dakikada Saiz'in pasında ceza sahası içerisinde bulunan N'Jie kaleyi hedef aldı. Kaleci Bahadır Han Güngördü son arda topa hakim oldu.
59. dakikada N'Jie, Hanousek'e yaptığı faul sonucu ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
66. dakikada Rodrigues'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Tolga Ciğerci sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Top kaleci Ali Şaşal'ın solundan ağlarla buluştu. 1-2
81. dakikada Saiz sağ taraftan ceza sahası içerisine sürdüğü topu sert bir şutla kaleye gönderirken kaleci Bahadır Han Güngördü topu çıkartmayı başardı.
90+5. dakikada kendi yarı alanında topla buluşan Cephas ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3
Hakemler: Çağdaş Altay, Mehmet Kısal, Samet Çavuş
E.Y Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli (Emre Gökay dk. 84), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Charisis, Yunus Emre Konak, N'Jie, Saiz, Emrah Başsan (Burak Kapacak dk.71), Manaj (Barrow dk.72)
Yedekler: Erhan Erentürk, Keita, Musa, Kvet, Hakan Arslan, Poungouras, Ziya Erdal
Teknik Direktör: Servet Çetin
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Radakovic, Majakic, Kitsiou, Hanousek, Djokanovic, Tolga Ciğerci (Cem Tuna Türkmen dk. 76), Efkan Bekiroğlu(Ali Kaan Güneren dk. 87), Morutan (Alperen Kuyubaşı dk. 90+5), Rodrigues (Cephas dk. 76), Bajic
Yedekler: Doğukan Kaya, Alper Uludağ, Atakan Rıdvan Çankaya, Chatzigiovanis, Macheda, Hayrullah Bilazer
Teknik Direktör: Hakkı Tolunay Kafkas
Goller: Saiz (dk. 18) (EY Sivasspor), Morutan (dk. 31), Tolga Ciğerci (dk. 66), Cephas (dk. 90+5)(MKE Ankaragücü)
Kırmızı kart: N'Jie (dk. 59)(E.Y Sivasspor)
Sarı kartlar: Saiz (Sivasspor), Djokanovic, Tolga Ciğerci (MKE Ankaragücü) - SİVAS