E.Y Sivasspor, MKE Ankaragücü'ne mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında E.Y Sivasspor, konuk ettiği MKE Ankaragücü'ne 3-1 mağlup oldu. Maçta yaşanan önemli dakikalar ve gol detayları haberde yer alıyor.