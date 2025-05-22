Dzeko'un paylaşımı taraftarları ikiye böldü

Dzeko'un paylaşımı taraftarları ikiye böldü
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Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve taraftarları ikiye böldü. Dzeko'nun 'Birbirinizle kavga etmeyin, birbiriniz için mücadele edin' mesajı bazı taraftarların tepkisini çekerken, bazıları ise destek verdi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki Bosna -Hersekli golcüsü Edin Dzeko, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Takımdan ayrılıp ayrılmayacağı büyük merak konusu olan Dzeko'nun paylaşımı bazı taraftarların tepkisini çekerken bazıları ise destek verdi.

Edin Dzeko paylaşımında "Don't fight each other. But fight for each other" (Birbirinizle kavga etmeyin. Birbiriniz için mücadele edin) ifadelerini kullandı.

Tecrübeli futbolcunun paylaşımını gören bazı taraftarlar takımdan gitmesi gerektiğini düşündükleri Bosnalı oyuncuya tepki gösterirken bazı taraftarlar ise verdiği katkıdan dolayı Dzeko'ya teşekkür etti.

İşte o paylaşım;

Dzeko'un paylaşımı taraftarları ikiye böldü

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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