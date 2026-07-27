Düzcespor'un ilk deplasman masrafını Ticaret ve Sanayi Odası karşılayacak

DÜZCE(İHA) –TFF 3. ligde mücadele eden Düzcespor'un ilk deplasman maliyetini Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) karşılayacak.

Düzcespor Kayyım Heyeti Başkanı Selahattin Kudu ve üyeleri DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık'ı ziyaret etti. Ziyarette Meclis Başkanı Tanju Acar, Başkan yardımcısı Cemal Aksan, yönetim ve meclis üyeleri yer aldı. Ziyarette, Düzcespor'un bu sezon kayyum yönetimi tarafından verimli şekilde yönetilebilmesi için tüm kentin destek olması gerektiğini belirten Erdoğan Bıyık, iş insanlarına öncülük etmek adına Düzcespor'un ilk deplasman giderlerini oda olarak karşılayacaklarını ifade etti.

Bıyık, "Kentimizin ortak değeri olan Düzcespor'a destek olmak, Düzce'de üreten ve Düzce'de kazanan iş insanlarımızın ortak görevleri arasında. Üyelerimize öncülük edebilmek adına Düzcespor'umuzun ilk deplasman giderlerini oda olarak karşılayacağız. Bu noktadan sonra da üyelerimizin Düzcespor'u yalnız bırakmayacağını sezon boyunca yoğun destekler sağlanacağına inanıyoruz. Üyelerimizi Düzcespor'a destek vermeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kayyım heyeti Başkanı Selahattin Kudu, bu anlamlı destekten dolayı Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'na teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı