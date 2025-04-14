Düzceli Taekwondo Sporcuları Avrupa Şampiyonasında Ülkemizi Temsil Edecek

Talin'de yapılacak Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonasında milli forma giyecek olan Damla Nur Yılmaz ve Öykü Yaman ülkemizi temsil edecek.

Düzceli taekwondo milli sporcuları Damla Nur Yılmaz ve Öykü Yaman, 13 Nisan'da Estonya'nın başkenti Talin'de yapılacak Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonasında milli forma ile ülkemizi temsil edecekler.

Aynı zamanda Düzceli antrenör Hakan Şengönül'de milli takım antrenörü olarak bu maçta görev alacak. - DÜZCE