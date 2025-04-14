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Düzceli Taekwondo Sporcuları Avrupa Şampiyonasında Ülkemizi Temsil Edecek

Düzceli Taekwondo Sporcuları Avrupa Şampiyonasında Ülkemizi Temsil Edecek
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Düzceli taekwondo milli sporcuları Damla Nur Yılmaz ve Öykü Yaman, 13 Nisan'da Estonya'nın Talin kentinde gerçekleştirilecek Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası'nda milli forma giyecekler. Antrenör Hakan Şengönül de milli takım antrenörü olarak görev alacak.

Talin'de yapılacak Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonasında milli forma giyecek olan Damla Nur Yılmaz ve Öykü Yaman ülkemizi temsil edecek.

Düzceli taekwondo milli sporcuları Damla Nur Yılmaz ve Öykü Yaman, 13 Nisan'da Estonya'nın başkenti Talin'de yapılacak Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonasında milli forma ile ülkemizi temsil edecekler.

Aynı zamanda Düzceli antrenör Hakan Şengönül'de milli takım antrenörü olarak bu maçta görev alacak. - DÜZCE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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