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Düzceli Sporcular U15 Ferdi Türkiye Şampiyonasında 2 Madalya Kazandı

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Bolu Gerede'de düzenlenen U15 Ferdi Türkiye Şampiyonası'nda Düzceli sporcular Cemre Topçu ve Zeynep Yıldırgan, madalya kazandı.

DÜZCE(İHA) – Halter U15 Ferdi Türkiye Şampiyonası'nda Düzceli sporcular 2 madalya kazandı.

Bolu Gerede'de 26-30 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılan U15 Ferdi Türkiye Şampiyonasında Düzceli sporcular kürsüdeki yerini aldı. Sporculardan Cemre Topçu koparmada 65 kilo, silkmede de 71 kilo kaldırarak Türkiye ikincisi, 45 kilo sıkletinde Zeynep Yıldırgan 111 total ile Türkiye üçüncüsü oldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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