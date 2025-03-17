Düzceli Sporcular Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda Madalya Kazandı

Burdur'da yapılan Gelişmekte Olan Spor Branşları Gençler Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda Düzceli sporcular madalyalarla döndü.

14-16 Mart 2025 tarihleri arasında Burdur ilinde gerçekleştirilen Gelişmekte Olan Spor Branşları Gençler Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda Düzceli sporcular Ayşenaz Tosun 44 kg'da final atarak Türkiye Şampiyonu, Rutkay Çil ise 50 kg'da Türkiye ikincisi olarak 1 altın ve 1 gümüş madalyanın sahibi oldu.

Sporcular 44 kg'da Ayşenaz Tosun ile 50 kg'da Rutkay Çil 10-13 Nisan 2025 tarihleri arasında Gürcistan'ın Batum şehrinde yapılacak olan Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Düzce'yi ve ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. - DÜZCE