Düzceli Sporcular Kick Boks Şampiyonasında 3 Madalya Kazandı

Düzceli Sporcular Kick Boks Şampiyonasında 3 Madalya Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de gerçekleştirilen Türkiye Gençler ve Büyükler Kick Boks Şampiyonasında Düzceli sporcular Sıla Saygılı, Melek Atasoy ve Efekan Çavdar toplamda 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti. Sıla Saygılı, milli takımda yer alarak İtalya'da yapılacak Gençler Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

Türkiye Gençler ve Büyükler Kick Boks Şampiyonasında Düzceli sporcular 3 madalya kazandı.

İzmir'de gerçekleştirilen Türkiye Gençler ve Büyükler Kick Boks Şampiyonasına Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kick Boks Antrenörü Aslan Doğan eşliğinde katılan Sıla Saygılı şampiyon, Melek Atasoy Türkiye ikincisi ve Efekan Çavdar Türkiye üçüncüsü olarak 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Sıla Saygılı bu yıl yapılmış olan 3 şampiyonada da birinci olarak milli takımda yerini alıp, İtalya da gerçekleştirilecek olan Gençler Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Icardi, 'Sürekli bana yazıyor' diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı

Icardi, "Sürekli bana yazıyor" diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Filistin devletini eylül ayında tanıyacağız

Avrupa ülkesi resmen tarih verdi: Filistin devletini tanıyacağız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.