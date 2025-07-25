Düzceli Sporcular Kick Boks Şampiyonasında 3 Madalya Kazandı
İzmir'de gerçekleştirilen Türkiye Gençler ve Büyükler Kick Boks Şampiyonasında Düzceli sporcular Sıla Saygılı, Melek Atasoy ve Efekan Çavdar toplamda 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti. Sıla Saygılı, milli takımda yer alarak İtalya'da yapılacak Gençler Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.
Türkiye Gençler ve Büyükler Kick Boks Şampiyonasında Düzceli sporcular 3 madalya kazandı.
İzmir'de gerçekleştirilen Türkiye Gençler ve Büyükler Kick Boks Şampiyonasına Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kick Boks Antrenörü Aslan Doğan eşliğinde katılan Sıla Saygılı şampiyon, Melek Atasoy Türkiye ikincisi ve Efekan Çavdar Türkiye üçüncüsü olarak 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.
Sıla Saygılı bu yıl yapılmış olan 3 şampiyonada da birinci olarak milli takımda yerini alıp, İtalya da gerçekleştirilecek olan Gençler Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor