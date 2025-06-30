Düzceli Sporcular Analig 1. Etap Müsabakalarında 12 Madalya Kazandı
Bartın'da düzenlenen Analig 1. etap müsabakalarında Düzceli sporcular, 3 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Kız ve erkek takımları, ilerideki yarı final müsabakalarına katılma hakkı kazandı.
Analig 1. etap müsabakalarında Düzceli sporcular 12 madalya kazandı.
Bartın'da düzenlenen Analig 1. etap müsabakalarına Düzceli sporcular damga vurdu. Şampiyonada kızlarda 36 kg'da A. Ecrin Tayar üçüncü, 40 kg'da İrem Su Akbal ikinci, 44 kg'da Hiranur Birinci birinci, 48 kg'da Neris Güler birinci, 52 kg'da Eftal Çetinkaya ikinci, 63 kg'da Z. Duruk Kaya ikinci oldu.
Erkeklerde ise 50 kg'da Ayaz Alayıldız birinci, 46 kg'da M. Enes Demir üçüncü, 38 kg'da D. Veysel Yaman üçüncü, 55 kg'da Fatih Küçük üçüncü, 60 kg'da Berat Şen üçüncü ve +73 kg'da Görkem Öz üçüncü olarak Düzce'ye 3 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalyayı kazandırdı.
Ayrıca kızlarda takım halinde 1.etap şampiyonu, Erkeklerde takım halinde 1. etap üçüncüsü olan Düzceli sporcular elde ettikleri başarılar sonucunda 27 Temmuz-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında Amasya'da gerçekleştirilecek olan yarı final müsabakalarında yarışmaya hak kazandı. - DÜZCE