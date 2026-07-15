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Düzceli judocu Erva Eren Avrupa üçüncüsü oldu

Düzceli judocu Erva Eren Avrupa üçüncüsü oldu
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Düzce Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Erva Eren, Kocaeli'nde düzenlenen Yıldızlar Judo Avrupa Kupası'nda 40 kiloda bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu.

DÜZCE (İHA) – Düzce Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Erva Eren, Kocaeli'nde düzenlenen Yıldızlar Judo Avrupa Kupası'nda 40 kilogram kategorisinde bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü olmayı başardı.

Düzce Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Erva Eren, Kocaeli'nde düzenlenen Yıldızlar Judo Avrupa Kupası'nda önemli bir başarıya imza attı. 40 kilogram kategorisinde mücadele eden Eren, turnuvayı üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu. Avrupa üçüncülüğü elde eden genç sporcu, gösterdiği performansla hem Düzce'yi hem de Türkiye'yi gururlandırdı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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