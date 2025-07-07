Düzce Voleybol Takımları Analig Müsabakalarında Başarı Elde Etti

Düzce Voleybol Takımları Analig Müsabakalarında Başarı Elde Etti
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Düzce Analig Voleybol Kız ve Erkek takımları, Çorum'da düzenlenen grup müsabakalarında bir altın ve bir gümüş madalya kazanarak finallere katılma hakkı elde etti.

DÜZCE(İHA) – Analig Voleybol Grup Müsabakalarında Düzce Analig Voleybol Kız ve Erkek takımlarımız 1 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Çorum'da düzenlenen Analig Voleybol Grup Müsabakaları sonucunda Düzceli başarılı voleybol takımları kızlarda birinci olarak altın madalyanın sahibi olurken erkeklerde ikinci olarak gümüş madalyayı kazandı.

Düzceli başarılı sporcular elde ettikleri bu başarılar ile Bartın ilinde düzenlenecek olan finallere katılmaya hak kazandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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