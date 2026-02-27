Haberler

Türkiye güreş şampiyonasında ikinci oldu

Türkiye güreş şampiyonasında ikinci oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nde düzenlenen Okul Sporları Güreş Gençler A Türkiye Birinciliği'nde Düzce Spor Akademisi sporcusu Ensar Demirbayraklı, 55 kilo kategorisinde Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Kocaeli'nde düzenlenen Okul Sporları Güreş Gençler A Türkiye Birinciliği müsabakalarına katılan Düzce Spor Akademisi sporcusu Ensar Demirbayraklı kendi sıkletinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Spor Şehri Düzce'nin genç sporcuları katıldıkları müsabakalarda madalyalar kazanmaya devam ediyor. Kocaeli ev sahipliğinde düzenlenen Okul Sporları Güreş Gençler A Türkiye Birinciliği müsabakalarına katılan Düzce Spor Akademisi sporcularından Ensar Demirbayraklı 55 kilo kategorisinde rakiplerini geride bırakarak finale yükseldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sporcuların da yer aldığı, toplam 303 sporcunun mücadele ettiği turnuvada Ensar Demirbayraklı, finalde Türkiye ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta

Korkulan oldu! 2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cenevre falan hikaye! Skandal adımlar uydudan bir bir ifşa oldu

Cenevre falan hikaye! Skandal adımlar uydudan bir bir ifşa oldu
Türkiye'nin en işlek yollarından! Bir yerden sonra deniz başlıyor

Burası Türkiye'nin en işlek yollarından biri
Kıyamet alameti gibi! Dev çekirge sürüsü otoyolu istila etti

Kıyamet alameti gibi!
Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın boşanma şartları ortaya çıktı! Bir madde dikkat çekti

Boşanma şartları ortaya çıktı! Bir madde dikkat çekti
Cenevre falan hikaye! Skandal adımlar uydudan bir bir ifşa oldu

Cenevre falan hikaye! Skandal adımlar uydudan bir bir ifşa oldu
Cumhurbaşkanı Zerdari: Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak

Ortalık kan gölüne dönmüşken Cumhurbaşkanı'ndan tarihi rest geldi
Domenico Tedesco'dan maç sonu bomba itiraf: Turu bu yüzden kaybettik

Tedesco'dan maç sonu bomba itiraf: Turu bu yüzden kaybettik