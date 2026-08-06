Düzceli Kız Takımı Taekwondo'da Analig Finallerinde

Amasya'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Taekwondo 1. Etap 3. Grup Müsabakalarında Düzce'yi temsil eden kız takımı, grup üçüncüsü olarak ANALİG finallerine katılmaya hak kazandı.

Amasya'da gerçekleştirilen organizasyonda Düzceli sporcular, gösterdikleri başarılı performanslarla önemli dereceler elde etti. Takım sıralamasında grup üçüncüsü olan kız takımı, bu sonuçla Karabük'te düzenlenecek ANALİG Finalleri'nde Düzce'yi temsil etme hakkını kazandı.

Müsabakalarda sporcularımız bireysel kategorilerde de başarılı sonuçlara imza attı. Hazal Çavuş altın madalya kazanarak birincilik kürsüsüne çıkarken, Nil Pelin Deniz ve Belinay Aslanhan ikincilik elde etti. Maria Bidanok, Meryem Sert, Belinay Baba, Nisa Ada Özcan ve Narin Ülkü Aslanhan ise üçüncülük derecesiyle organizasyonu tamamladı.

Erkekler kategorisinde mücadele eden Tuğrul Ali Yiğit de üçüncü olarak Düzce'yi başarıyla temsil etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı