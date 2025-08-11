Düzce Kız Voleybol Takımı, Türkiye Finallerine Yükseldi

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) yarı final müsabakalarında başarılı bir performans sergileyen Düzce Kız Voleybol Takımımız, grubunu 2. sırada tamamlayarak Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı.

Bartın'da 7-10 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen yarı final müsabakalarına 8 takım katılım sağladı. Zorlu ve çekişmeli karşılaşmalarda gösterdiği üstün performansla dikkat çeken Düzce ekibi, önemli bir başarıya imza atarak adını finallere yazdırdı.

Türkiye Finalleri, 25-31 Ağustos tarihleri arasında İzmir'de gerçekleştirilecek. Düzce Kız Voleybol Takımı, Türkiye genelindeki en iyi takımların mücadele edeceği bu organizasyonda şehri en iyi şekilde temsil etmeye hazırlanıyor.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı "Takımımıza finallerde başarılar diliyor, bu gurur verici başarılarından dolayı sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum" dedi. - DÜZCE