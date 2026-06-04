Haberler

Düzce Türkiye Oryantiring Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

Düzce Türkiye Oryantiring Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de 14-15 Kasım'da düzenlenecek U14 1. Kademe Türkiye Oryantiring Şampiyonası için iş birliği protokolü imzalandı. Organizasyonun genç sporcuların gelişimine ve kentin turizm tanıtımına katkı sağlaması hedefleniyor.

15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek U14 1. Kademe Türkiye Oryantiring Şampiyonası için protokol imzalandı. Organizasyonun, kentin doğal güzellikleri ve turizm potansiyelinin tanıtımına katkı sağlaması hedefleniyor.

Düzce'de 14-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek U14 1. Kademe Türkiye Oryantiring Şampiyonası için iş birliği protokolü imzalandı. Valilik himayelerinde gerçekleştirilecek organizasyona ilişkin protokol, Vali Mehmet Makas, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk'ün katılımıyla imza altına alındı. Türkiye'nin farklı illerinden sporcuları bir araya getirecek şampiyonanın, genç sporcuların gelişimine katkı sağlamasının yanı sıra Düzce'nin doğal güzellikleri ve turizm destinasyonlarının tanıtımına da destek olması bekleniyor. İmza töreninde konuşan Vali Mehmet Makas, organizasyonun Düzce için hayırlı olmasını temenni ederek, şampiyonanın kentin spor ve turizm alanındaki tanıtımına önemli katkılar sunacağını ifade etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bahçeli'den Özel için sert sözler: Ne Anıtkabir'in bekçisi ne de Türk gençliğinin lideri olabilir

Bahçeli'den Özel'e zehir zemberek sözler: Ne Anıtkabir'in bekçisi...
Can Polat cinayetinin arkasından o çete çıktı! Konumlarını bakın nasıl öğrenmişler

Cinayetin arkasından o çete çıktı! Konumlarını bakın nasıl öğrenmişler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası’nda 3 ihtimal var! İşte A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri

Dünya Kupası’nda 3 ihtimal var! İşte muhtemel rakiplerimiz
Taraftar çıldıracak! Ezeli rakip Icardi'yi istiyor

Taraftarın korktuğu başına geldi! Hemen harekete geçtiler

Türkiye'nin 4 ünlü plajında sigara yasağı

Valilik karar aldı! Türkiye'nin 4 ünlü plajında sigara yasağı
Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ saldırıya uğradı! Kızının iddiası kan donduran cinsten

Müge Anlı'nın eski eşi saldırıya uğradı! Kızının iddiası kan dondurdu
Bakan Şimşek yıl sonu için enflasyon tahmini verdi

Bakan Şimşek 86 milyonun merakla beklediği rakamları verdi
Bakırköy'de 50 milyon TL değerinde 4 otomobil alevlere teslim oldu

Gece yarısı 50 milyon lira kül oldu
Arda Güler'in 68 metreden attığı gol, La Liga'da sezonun golü seçildi

Ve beklenen oldu!