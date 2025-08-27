Düzce'de Okçuluk U13 Türkiye Şampiyonası ve U15 Zafer Kupası Başladı

Okçuluk U13 Açık Hava Türkiye Şampiyonası ve U15 Zafer Kupası, Düzce'de başladı.

Düzce Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Düzce Belediyesinin desteğiyle Şıralık mevkisindeki Düzce Şehir Stadyumu'nda düzenlenen şampiyona, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Aytaçoğlu, gazetecilere, turnuvaya 47 ilden 117 kulüp ve 825 sporcunun katıldığını söyledi.

Aytaçoğlu, "Gençlerimiz, altyapı olarak gördüğümüz gruplarımız, ileriye dönük kendilerini göstermek için mücadele ediyorlar. Son zamanlarda Türkiye Okçuluk Federasyonunun çalışma şartları ve spor gelişimi açısından bilimsel çalışmaların bize sağlamış olduğu katkıların meyvelerini almaya başladık. Artık daha farklı gruplarda, daha farklı madalyalar almak hedeflerimiz arasında. Geçen hafta Kanada Dünya Şampiyonası vardı, hem altın madalyamız hem gümüş madalyamız var. Bu da bize doğru yolda ilerlediğimizi gösteren bir sonuç." diye konuştu.

Yaklaşık 3 yıldır okçulukla uğraşan bedensel engelli 9 yaşındaki Sait Ahmet Taşdelen de okçuluk sporunu çok sevdiğini dile getirerek, "Okçuluk benim her şeyim. Türkiye'mi temsil etmek istiyorum. İyi nişan alıp, iyi atmak istiyorum. Madalyalar getireceğim Türkiye'me." dedi.

Beş gün sürecek şampiyonanın ilk gününde, "11 yaş altı klasik yay kategorisi" atışları yapıldı.