Düzce'de Küçük Kızlar Voleybol Müsabakaları Başladı

Düzce'de küçük yaş gruplarında voleybol heyecanı yeniden başladı.

Genç sporcuların merakla beklediği Küçük Kızlar Voleybol Müsabakaları, 11 kulübün katılımıyla Bahçeşehir Spor Kompleksi'nde başladı. 17 Kasım'da başlayan turnuva, 13 Aralık tarihine kadar devam edecek. Yaklaşık bir ay sürecek organizasyonda genç voleybolcular hem tecrübe kazanacak hem de sahada sergileyecekleri performanslarla izleyenlere keyifli anlar yaşatacak.

Düzce'de voleybola ilgi duyan tüm sporseverler, genç yeteneklere destek olmak üzere Bahçeşehir Spor Kompleksi'ne davet edildi. - DÜZCE