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Düzce'de Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü Masa Tenisi Turnuvası Finalleri Yapıldı

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Düzce, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü Masa Tenisi Turnuvası finallerine ev sahipliği yaptı. Şampiyonada Gümüşhane erkeklerde, Karabük kadınlarda birinci oldu.

DÜZCE(İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü Masa Tenisi Turnuvası finallerine Düzce ev sahipliği yaptı. Şampiyonada erkeklerde Gümüşhane, kadınlarda ise Karabük şampiyon oldu.

Düzce sportif aktivitelere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Birçok Türkiye Şampiyonasının düzenlendiği Düzce'de bu sefer Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü Masa Tenisi Türkiye şampiyonası gerçekleştirildi. 14 ilden 56 sporcunun katıldığı Masa Tenisi Türkiye Finaline Kredi ve Yurtlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir'de katıldı. Şampiyonada kadınlarda birinci Karabük, ikinci Kilis, üçüncü Yozgat ve dördüncü Iğdır oldu. Erkeklerde ise Gümüşhane birinci, Kayseri ikinci, Adana üçüncü ve Muş dördüncü oldu.

Şampiyon olan takımlara kupa ve madalyaları Kredi ve Yurtlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir verdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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